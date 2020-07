Dagli ambienti del Governatore uscente traspare fiducia.La discesa di Scalfarotto,amico-nemico di Italia Viva che ha presentato la propria candidatura,non preoccupa Emiliano.I pochi voti che prendera’ li sottrarra’ piu’ a fitto che a me,sostiene.Invece c’e’ molta fiducia nei colloqui in corso,a roma,col movimento 5 stelle.A Roma, perche’ in puglia, invece,il dialogo non solo non comincia,ma si fa sempre piu’ difficile.

