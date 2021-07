Public Health England: vaccino AstraZeneca efficace al 94% nel prevenire le morti negli over 65

(Reuters) – Due dosi del vaccino anti-COVID-19 di Oxford/AstraZeneca prevengono al 94% la morte nelle persone sopra i 65 anni. Lo ha riferito la Public Health England in un rapporto settimanale di sorveglianza dei dati del mondo reale.

PHE ha affermato che la maggior parte dei dati è stata raccolta in un periodo in cui la variante Alpha, rilevata per la prima volta in Inghilterra, era ancora dominante e non fornisce quindi indicazioni relative alla protezione contro i decessi causati dalla variante Delta, che rappresenta ora la variante virale più diffusa.

PHE ha anche sottolineato come, negli under 40, le prime stime suggeriscano che una singola dose del vaccino di Pfizer sia efficace al 61% contro la malattia sintomatica, mentre una singola dose del vaccino di Moderna lo è al 72%.

“Questi dati alimentano ancora di più la fiducia nel fatto che i vaccini offrono alti livelli di protezione contro COVID-19 in tutte le fasce di età”, afferma Jamie Lopez Bernal, consulente epidemiologo presso PHE.

Fonte: Reuters Health News

(Versione italiana Daily Health Industry)