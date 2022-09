PTA Noci al via i lavori di riqualificazione

๐—”๐—น ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฃ๐—ง๐—” ๐—ฑ๐—ถ ๐—ก๐—ผ๐—ฐ๐—ถ: ๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐˜‚๐—ป ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ณ๐˜‚๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐Ÿญ๐Ÿฌ ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐˜‡๐—ถ

Aperto stamane, con la consegna delle chiavi alla ditta appaltatrice, il cantiere per la riqualificazione del Presidio Territoriale di Assistenza di Noci. Serviranno 150 giorni di lavoro, ed una spesa complessiva di 277mila euro, per trasformare lโ€™ala ovest del PTA in Centro Polifunzionale Territoriale (CPT).

Quasi 750 metri quadri rimessi a nuovo per ospitare dieci studi medici (da una o due postazioni), unโ€™infermeria, servizi di segreteria, spogliatoi, nuovi servizi igienici, un locale deposito e una grande sala dโ€™attesa da 48 posti riservata agli assistiti. Negli ambulatori potranno svolgere la propria attivitร sino a 12 medici di Medicina generale e pediatri di libera scelta. Lโ€™intera area, inoltre, avrร maggiore facilitร di accesso per le persone disabili e sarร meglio interconnessa con il livello superiore.

ยซIl potenziamento del PTA di Noci comincia a prendere forma โ€“ ha spiegato il Direttore generale Antonio Sanguedolce โ€“ ed รจ in linea con lโ€™esigenza sempre piรน forte di potenziare lโ€™assistenza territoriale. Centri come quello di Noci rispondono ad un modello di assistenza sanitaria piรน vicina alla popolazione che stiamo sviluppando in diverse realtร , in modo da assicurare risposte efficienti e concrete alla domanda di salute proveniente dal territorio. Un modello che sarร ulteriormente potenziato con i progetti del PNRR, che in questo PTA prevedono la realizzazione dellโ€™Ospedale e della Casa di comunitร e di una Centrale Operativa Territoriale ad elevata tecnologiaยป.