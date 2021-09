Pta di Trani, lunedì l’audizione in Regione con Lopalco e Montanaro

Pta di Trani, lunedì l’audizione in Regione. Ciliento: “Pronta una proposta per il suo potenziamento”

Su richiesta della consigliera regionale del Pd Debora Ciliento, lunedì 27 settembre sono stati convocati in audizione l’assessore alla salute Pier Luigi Lopalco, il direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro e il direttore generale della Asl Bat Alessandro Delle Donne per discutere sul futuro del presidio territoriale ospedaliero di Trani.

In audizione sarà presentata la proposta progettuale elaborata dalla commissione salute del Pd della provincia Bat composta da medici che operano nel territorio e che hanno vissuto per tanti anni l’esperienza ospedaliera nel presidio di Trani.

“Il PTA di Trani – spiega Ciliento – è una struttura su cui si è investito molto, ma che necessita di un ulteriore potenziamento per offrire maggiore servizio alla città di Trani e all’intera provincia; è urgente e necessario supportare gli ospedali presenti sul territorio al fine di migliorare le prestazioni sanitarie dei cittadini”.