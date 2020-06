Protesica e audioprotesica, Conca: “La Asl Bari spende il doppio e scontenta tutti”.

Una nota del consigliere Mario Conca

Intervengo nuovamente sul tema perché, se la questione non fosse tragica, c’è davvero da ridere. La direzione strategica della Asl Bari si ostina a far fare gare telamatiche ai distretti socio-sanitari in applicazione del DPCM 2017 sui nuovi LEA. Sto parlando di procedure di gara al massimo ribasso che, anziché produrre risparmio e qualità dell’offerta, stanno facendo lievitare i costi, stanno negando diritti alle persone con disabilità e stanno sfaldano il tessuto imprenditoriale che gravita attorno al mondo della protesica e audioprotesica.

Nei giorni scorsi, ad esempio, si è perfezionata una gara per una protesi acustica digitale bilaterale con auricolari per il Distretto 4. L’importo a base d’asta era di 5 mila euro e la procedura è in via di aggiudicazione all’unica azienda partecipante che ha offerto un prezzo di 4 mila euro. Per chi non è del settore parrebbe un 20% di sconto, in realtà trattasi del doppio della spesa che la Asl Bari avrebbe sopportato prima di decidere di agire in difformità da tutte le altre aziende sanitarie locali e nel silenzio assordante dell’assessore Emiliano e del capo Dipartimento Montanaro. Un case history, ve ne sono altri, che dimostra il fallimento di un modus operandi che sta mortificando un settore e complicando la vita agli utenti più fragili.

L’aggravante è che, Sanguedolce, Capocchiani e Fornelli, stanno privando gli assistiti dell’imprescindibile e propedeutico rapporto fiduciario che si instaura con l’audioprotesista o l’officina ortopedica. Persistono nel non voler comprendere che si tratta di ausili che, prima di essere acquistati e consegnati, vanno provati, riprovati, accomodati e manutenuti nel tempo. Così facendo, stanno complicando la vita ai distretti che dovranno istruire nuove pratiche per l’assistenza continua, con relativi e ulteriori costi, e stanno rischiando di sfaldare il tessuto della piccola e media impresa che da sempre assicura prossimità, competenza e professionalità.

È quantomeno ingeneroso dare pedissequa applicazione agli allegati del DPCM, sapendo bene che, dopo più di tre anni, l’aggiornamento del nomenclatore e dei livelli essenziali di assistenza è rimasto inapplicato in molte sue parti per mancanza di decreti attuativi e risorse economiche. È schizofrenia se, da una parte, dicono di voler applicare una norma incompleta del 2017 per la protesica e, dall’altra, disattendendono, quotidianamente e da oltre vent’anni, il dettato del consalidato decreto legislativo 124/1998 che prevede, tra le altre cose, la possibilità per i cittadini tutti di ricevere visite a pagamento, allorquando le Asl non ce la fanno, quasi sempre, a rispettare i tempi d’attesa. È da ipocriti chiedere ai distretti di fare gare spezzettate per non superare i 40 mila euro allungando i tempi di consegna dei presidi, per me andrebbero valutate altre strade, e non farne di aziendali per ottimizzare le procedure e non pesare sugli scarni organici di periferia.

Domattina, il direttore generale Sanguedolce verrà in audizione e sentiremo quali argomentazioni addurà, nelle more, chiedo alla politica di governo di ascoltare le associazioni, i comitati consultivi e gli stakeholders, perché solo con l’ascolto si possono evitare danni e incomprensioni.