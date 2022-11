Proseguono le audizioni in Commissione III ed in seduta congiunta in III e I

Ancora una seduta dedicata alle audizioni, quella della Terza Commissione. Coordinata dal presidente Mauro Vizzino, ha audito, su richiesta del cons. Ventola, il direttore del Dipartimento alla Salute ed il vice presidente della Lega Italiana Fibrosi cistica Puglia, sul riscontro avuto l’approvazione della delibera 1180/21. Attualmente in Puglia ci sono, secondo i dati fatti emergere dal vice presidente della Lega per la Fibrosi Cistica, Matteo Silva, 400 pazienti mentre una persona su 30 sarebbe portatore sano della malattia. Fino ad oggi, inoltre la cura di queste persone è demandata ai due centri esistenti: quello regionale, al Policlinico di Bari ed il centro di supporto all’Ospedale di Cerignola, mentre non sono stati coinvolti né i pediatri, nè i medici di base. Vito Montanaro, direttore del Dipartimento alla Salute, ha confermato che , così come previsto dalla delibera dell’Esecutivo, un terzo centro sarebbe in via di apertura al Vito Fazzi di Lecce e che pediatri e medici di baseadda una rete efficace ed efficiente nei controlli su una malattia genetica e multiorgano. Con la seconda audizione, la Commissione è tornata sulla situazione della SanitaService di Brindisi. Presente il Direttore Generale dell’Asl, il Direttore del dipartimento Montanaro ha ribadito quanto già affermato nel corso dell’ultima seduta di Commissione dall’assessore Palese: il rinnovo o il protrarsi dei contratti utili allo svolgimento dei servizi in atto è possibile se la necessità degli stessi è certificata dalla Asl competente ad invarianza della spesa. Altre verifiche sono necessarie sulla reale e completa attuazione della legge regionale 35/20 che prevedere la creazione di una centrale 118 nel territorio della Asl BAT. La terza Commissione ha poi audito, su richiesta della Feder Lab Italia il Direttore Montanaro sulla Riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi cliniche privati accreditati. La riunione è continuata in seduta congiunta con la I Commissione che ha proseguito le audizioni sull’impatto di spesa relativa alla Banca Cordonale e sull’attività dei robot guidati per la chirurgia urologica. Nell’un caso e nell’altro gli argomenti torneranno nuovamente all’attenzione dei consiglieri commissari per ulteriori approfondimenti .