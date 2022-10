Proseguono i lavori della III Commissione consiliare. Oggi ancora audizioni per il servizio dialisi nella  fascia orientale

Convocata dal Presidente Vizzino, che ne coordina i lavori, la III Commissione consiliare ha proseguito le audizioni dell’assessore alla Salute, Rocco Palese e del Direttore del Dipartimento, Vito Montanaro, sulla chiusura del Centro Dialisi di Torricella e sulla sua mancata riattivazione.

Cgil-Cisl e Uil Funzione Pubblica del territorio ionico -che ne avevano chiesto gli interventi- hanno sollecitato la risoluzione del problema che riguarda strutturalmente l’intera zone orientale della provincia ionica dove carenze di personale sanitario e di strutture hanno costretto in alcuni casi i pazienti a trattamenti notturni ed il personale alla sospensione delle ferie ed a turni di lavoro necessari ma massacranti.

L’assessore Palese ha comunque confermato la piena disponibilità ad aumentare l’accreditamento degli ulteriori “posti-rene” ( oltre ai 4 ormai in dirittura di arrivo) nel numero che la Direzione generale della Asl vorrà certificare come “ necessari” al fabbisogno. Attende in tale senso, nei prossimi giorni, la certificazione dell’Azienda ionica.

Ancora su richiesta delle Organizzazioni sindacali Funzione Pubblica, ma questa volta della provincia di Brindisi, la Commissione consiliare ha audito l’Assessore alla Salute ed il Direttore dipartimentale per la vicenda legata a 64 Operatori Sanitaservice di Brindisi che – diversamente da quanto accaduto precedentemente nelle altre province-non hanno visto prorogato il contratto di lavoro fino al prossimo 31 ottobre, per l’impossibilità dell’Amministratore unico, in prorogatio, a sottoscrivere atti che esulino dalla normale amministrazione.

Pronto il bando per l’individuazione del nuovo Amministratore unico ( i cui tempi di pubblicazione hanno subìto ritardi per evitare che la concomitante data elettorale potesse metterne in dubbio la trasparenza), l’assessore Palese ha sottolineato l’impossibilità della Regione – tra l’altro in regime di rientro- ad autorizzare assunzioni al di fuori del normale iter procedurale e chiarendo nel contempo come la circolare dello scorso aprile -che disponeva il divieto per le Aziende Sanitarie dall’assumere nuovo personale- si riferisse, appunto, a nuovo personale. Il Direttore del Dipartimento, Montanaro, ha assicurato l’invio nei prossimi giorni, in Commissione, di una relazione che puntualizzi il percorso che porta le Asl ormai fuori dalla situazione emergenziale verso le nuove Linee Guida.