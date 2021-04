Prorogata la sospensione dei mutui per le MPMI. Delli Noci: ” Una misura indispensabile per garantire al nostro tessuto economico di resistere e di ripartire”

Approvata oggi in Giunta regionale la delibera di proroga alla sospensione dei mutui accesi dalle Micro, Piccole e Medie Imprese pugliesi sugli strumenti “NIDI”, “Tecnonidi”, “Microcredito” e “Fondo a favore delle Reti per l’Internazionalizzazione”, nonché l’estensione della misura ai prestiti legati al “Microprestito Circolante”, fissando per tutti gli strumenti la sospensione del pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2021.

“Il tessuto economico della nostra regione – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è composto prevalentemente da imprese di dimensioni modeste, con un numero di lavoratori che varia da 1 a 9 addetti, imprese a cui, il persistere dell’emergenza sanitaria e la cosiddetta terza ondata hanno inferto un colpo durissimo e che oggi più che mai abbiamo il dovere di sostenere perché sopravvivano e perché possano ripartire. Questa misura che approviamo oggi ha proprio questa finalità. La ripresa o l’avvio degli addebiti delle rate dei mutui nel corso delle prossime settimane, periodo in cui sarà ancora vigente lo stato di emergenza nazionale, avrebbe rappresentato per molte imprese un ingente aggravio in termini di perdita di liquidità in un momento in cui persistono le difficoltà per l’economia del territorio regionale. Sospendere i mutui significa sostenere la liquidità del nostro tessuto economico e consentire ai nostri imprenditori di riprogrammare con maggiore serenità la ripartenza delle loro attività.