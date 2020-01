Pronto soccorso, Perrini: “SS Annunziata e Martina Franca sono al collasso, rivedere subito piano di riordino”

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Diverse emergenze in contemporanea, pazienti in grande difficoltà e tutti gli altri in attesa per ore: 265 accessi nella sola giornata di ieri, 23 gennaio, personalmente constatati quando erano solo le 19.

È stata una giornata all’insegna del duro lavoro per i medici e per tutto lo staff del pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto.

I Tarantini non meritano assolutamente questo trattamento!

Per questo sollecito per l’ennesima volta il presidente Michele Emiliano, nella sua qualità di assessore alla Sanità, perché venga rivisto il Piano di Riordino Ospedaliero.

Un Piano che, ribadisco, per Taranto era stato ‘dimensionato’ sul nuovo ospedale ‘San Cataldo’ che ad oggi è fermo nell’aule di giustizia del TAR. E parliamo del progetto…

Ora non possiamo continuare a far reggere il peso delle emergenze urgenze solo al Santissima Annunziata e al Pronto soccorso di Martina Franca, che per altro essendo a ridosso della provincia di Bari è utilizzato anche da baresi.

E’ necessario e urgente, anche in forma provvisoria, riattivare quello del Moscati, quello di Grottaglie o di Massafra. I tarantini non possono e non devono essere abbandonati.

Onore ai tanti medici e i tanti operatori che con sacrificio e impegno stanno lavorando da ore senza sosta, ma così è messa a rischio la Salute di tutti”.