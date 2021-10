Processo Banca Popolare di Bari, nuovo rinvio

Si ritornera’ in aula il 18 novembre per il processo a carico di Marco e Gianluca Jacobini, accusati di aver falsificato per anni i bilanci e i prospetti e di aver ostacolato l’attivita’ di vigilanza di Bankitalia e Consob.

di Guglielmina Logroscino (TN)

E’ stato rinviato al 18 novembre, il processo a carico di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio ed ex presidente e condirettore della Banca Popolare di Bari, accusati di aver falsificato per anni i bilanci e i prospetti, e di aver ostacolato l’attività di vigilanza di Bankitalia e Consob.

Nell’udienza di questa mattina, davanti al collegio presieduto dal giudice Marco Guida, che si tiene in Fiera per il numero elevato delle parti civili, la Procura ha replicato alle eccezioni sollevate dagli avvocati degli Jacobini. Guido Carlo Alleva, Roberto Eustachio Sisto, Giorgio Antoci e Angelo Loizzi, nella scorsa udienza, avevano eccepito la lesione del diritto di difesa, per non aver potuto visionare i 92 dvd delle intercettazioni, non avendo gli imputati la disponibilità per pagare i 30mila euro di diritti di segreteria, chiedendo la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato per gli Jacobini.

Sulle eccezioni, che riguardano anche la mancata disponibilità di altri atti di indagine, hanno replicato il procuratore Roberto Rossi e i pm Savina Toscano e Federico Perrone Capano. Il collegio scioglierà la riserva nella prossima udienza.