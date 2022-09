Primo caso di australiana. Il virus isolato a Genova

A Genova è stato isolato per la prima volta in Italia, quest’anno, il virus influenzale dell’influenza australiana, identificato con la sigla H3N2. L’episodio richiama l’attenzione sulla necessità di pianificare e promuovere la campagna di vaccinazione antinfluenzale in particolare presso la popolazione più fragile. “Il riscontro di virus influenzali in un periodo estivo, seppure sporadico, indica l’utilità di una continua sorveglianza virologica e la necessità di considerare anche l’influenza nei percorsi diagnostici delle infezioni respiratorie acute, pure nell’epoca del Covid-19 – spiega Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di Igiene dell’ospedale San Martino di Genova – Questo caso deve far riflettere sull’importanza, per i soggetti a rischio, di vaccinarsi a partire da ottobre contro l’influenza. Con il vaccino aggiornato che conterrà il ceppo H3N2 antigenicamente simile al virus identificato”.