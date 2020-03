Prima gara Consip per fronteggiare l’emergenza

Nel ruolo di «Soggetto attuatore» per le attività di procurement connesse all’emergenza sanitaria, Consip ha pubblicato – in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile – la prima procedura negoziata d’urgenza per la Fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, e dispositivi opzionali, destinati all’emergenza sanitaria «Covid-19». La procedura è suddivisa in 7 lotti, per un valore totale di 185 mln. Per ogni lotto sarà stipulato un Accordo quadro con tutti i fornitori presenti nella graduatoria finale delle offerte. Gli ordini di fornitura verranno effettuati direttamente da Consip – sulla base dei fabbisogni delle amministrazioni così come individuati dal Dipartimento di Protezione civile – a partire dal fornitore primo classificato, fino all’esaurimento della disponibilità dei prodotti di quest’ultimo, proseguendo poi con un meccanismo «a cascata» verso i fornitori successivi in graduatoria. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 11 del 9 marzo, utilizzando la piattaforma di e-procurement Mef/Consip.