Prima donazione di organi del 2021. In corso espianti e trapianti

La famiglia di un ragazzo di 17 anni, deceduto ieri sera nell’ospedale Perrino, dove era ricoverato a seguito di un grave incidente stradale, ha dato il consenso alla donazione degli organi.

Equipe chirurgiche di Brindisi, Bari e Pisa sono al lavoro in queste ore per effettuare il prelievo. Lo comunica la Asl di Brindisi ha comunicato questa mattina l’avvio delle operazioni che stanno portando ad una donazione multiorgano. “L’attività di osservazione è cominciata alle 14.15 della giornata di ieri 23 gennaio – si spiega -, l’accertamento della morte cerebrale è avvenuto alle 20.15. Allertato il Centro Regionale Trapianti, le attività sono proseguite nella notte in sala operatoria in attesa delle equipe multidisciplinari”.