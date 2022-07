Previsioni Ue: quest’anno crescita del 2,9% ma nel 2023 l’Italia torna in coda (0,9%)

Per quest’anno La Commissione europea ha aggiornato le stime di crescita degli Stati UE. Per L’Italia si prevede una crescita del PIL pari a +2,9%, cinque decimali in più di quanto calcolato in inverno. I calcoli elaborati dal ministero dell’Economia sono ancor più ottimisti: dopo il +0,1% realizzato nel primo trimestre, ii secondo potrebbe registrare una crescita dello 0,5-0,6% che potrebbe portare la crescita annuale anche sopra il 3,1% fissato come obiettivo annuale dal DEF.