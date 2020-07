Pressing di Gualtieri sul Mes: tensioni di cassa senza il Fondo

Con altri 25 miliardi di deficit il Mes – linea di credito destinata esclusivamente a finanziare i costi diretti e indiretti della sanità – diventa cruciale per evitare problemi alle casse dello Stato. Lo ha spiegato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri prima del consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla terza richiesta di scostamento. Gualtieri punta ad attivare il Mes per coprire uscite già in bilancio. Il ministro della Salute Roberto Speranza, invece, vorrebbe utilizzarlo per nuove spese in Sanità.