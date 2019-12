Presentazione attività del NIRS, Emiliano: “Abbiamo riformato l’organo è messo nelle condizioni di operare concretamente”.

link video Emiliano

“Oggi presentiamo insieme al Presidente Fiorella e alla dottoressa Piemonte i risultati dell’attività del Nucleo ispettivo regionale sanitario (NIRS). Abbiamo profondamente riformato l’organo e lo abbiamo messo nelle condizioni di reagire a tutte le segnalazioni dei cittadini”. Così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dell’attività del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario.

Assieme al Presidente sono intervenuti il Dott. Mario Fiorella, Coordinatore del NIRS, e l’Avv. Silvia Piemonte, Dirigente della Struttura amministrativa del servizio ispettivo in staff alla Presidenza.

“Molte delle ispezioni di cui parliamo – ha continuato Emiliano – sono nate da telefonate o da messaggi di cittadini arrivati sul mio telefono. I casi non sono tantissimi e grazie al cielo abbiamo condotto un certo numero di ispezioni molto approfondite”.

“Oggi – ha concluso il Presidente Emiliano – è anche l’occasione per ringraziare tutti gli ispettori del NIRS, a partire dal Presidente Fiorella, e tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria in pensione, che hanno gratuitamente aderito al progetto e ci hanno dato una mano. Molti di loro sono persone che io conoscevo da quando svolgevo la professione di magistrato e posso affermare che si tratta di poliziotti, carabinieri e finanzieri di grande qualità morale e professionale, guidati peraltro da uno dei magistrati più prestigiosi della Puglia, il Presidente Mario Fiorella.

L’attività del NIRS ci ha dato anche molti suggerimenti su come riorganizzare alcuni servizi in sanità e molte delle questioni riportate dalla cronaca dei giornali, in realtà, prima hanno fatto parte di approfondimenti da parte del nucleo ispettivo e sono state oggetto di relazioni trasmesse all’autorità giudiziaria. Sulla base anche di queste relazioni, l’autorità giudiziaria è riuscita ancora meglio a dimostrare alcune responsabilità anche di natura penale oltre che disciplinare”.

L’avv. Piemonte ha evidenziato che “per quanto gli esiti delle ispezioni, laddove evidenzino fatti di illegalità o di responsabilità amministrativa, sono trasmessi alle competenti Procure, il NIRS ha comunque una funzione primariamente propulsiva, di miglioramento del Servizio sanitario regionale, piuttosto che meramente repressiva di fatti illeciti”.

Il NIRS in base al Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017 svolge attività ispettiva, di vigilanza e di controllo di secondo livello, nei confronti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate.

Al NIRS confluiscono tutte le segnalazioni da parte della collettività di casi di malasanità; in particolare, a seguito di tali segnalazioni o anche di notizie giornalistiche, il Nucleo viene investito della verifica di:

• eventuali fenomeni di frode;

• conformità alla normativa applicabile, nonché regolarità amministrativa dei procedimenti;

• efficacia ed efficienza delle attività operative;

• attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti del SSR;

• presunti casi di malasanità e/o disservizi a danno degli utenti;

• qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in ambito sanitario;

• requisiti delle strutture private accreditate e qualità dei servizi offerti.

Con il Regolamento regionale del 2017 il ruolo del NIRS è stato fortemente innovato e riorganizzato, al fine di garantirne una maggiore indipendenza ed autonomia e coinvolgere altre professionalità specifiche come magistrati e incaricati della polizia giudiziaria in quiescenza.

Il N.I.R.S. è costituito da quattro componenti “stabili”, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale con cadenza triennale, di cui un componente con funzioni di coordinamento, uno con profilo giuridico-amministrativo, uno con profilo sanitario e socio-sanitario e uno con profilo economico-contabile. Ad essi è attribuito il ruolo fondamentale di consentire visione complessiva ed unitaria delle ispezioni svolte e individuare soluzioni migliorative del servizio sanitario reso ai cittadini.

Attualmente coordinatore del NIRS è il dott. Mario Fiorella, Magistrato in quiescenza, già Presidente della Corte d’Appello di Lecce.

Accanto ai componenti stabili del NIRS operano i componenti temporanei del N.I.R.S., ispettori nominati di volta in volta in relazione alla specificità delle ispezioni da svolgere, scelti in base al tipo di professionalità richiesta, tra gli iscritti in un apposito Elenco regionale.

In particolare, ben sedici degli ispettori inseriti nell’elenco provengono dai ruoli della Polizia Giudiziaria con curricula che evidenziano esperienza qualificata e livelli di professionalità tali da costituire un valore aggiunto per l’attività ispettiva rispetto al passato.

Gli ispettori del NIRS (stabili o temporanei) svolgono la loro attività a titolo gratuito, avendo diritto esclusivamente al rimborso di eventuali spese sostenute.

Ciascuna attività ispettiva è svolta da almeno due ispettori, in raccordo con i componenti “stabili” del NIRS, ma in assoluta autonomia e indipendenza di giudizio.

Dal 2018 ad oggi gli ispettori incaricati sono stati 47, oltre i 4 Ispettori stabili del NIRS.

Le ispezioni da svolgere sono deliberate dalla Giunta Regionale, che approva ogni anno il Piano annuale dell’attività ispettiva del NIRS; a queste ispezioni se ne aggiungono altre disposte in via straordinaria, a seguito di segnalazioni di fatti particolarmente gravi.

Le ispezioni disposte nel 2018 sono state 31, concluse tutte con una relazione redatta dagli ispettori incaricati, contenente una rappresentazione oggettiva dei fatti riscontrati e l’evidenza di eventuali illegittimità e irregolarità, nonché le eventuali misure da adottare per eliminare le illegittimità e/o criticità.

Gli esiti delle singole relazioni sono poi confluiti nella Relazione Annuale di Controllo (c.d. RAC), predisposta dai quattro componenti stabili del NIRS, il cui scopo è quello di riferire al Presidente e alla Giunta Regionale in merito alle attività ispettive eseguite dal NIRS e soprattutto suggerire misure per migliorare il SSR.

Dagli esiti delle ispezioni del 2018 un primo dato che balza agli occhi è che, spesso, nel corso dell’ispezione, la Asl o comunque la struttura sanitaria interessata dall’ispezione, ha posto in essere immediatamente misure correttive idonee a superare le criticità segnalate.

Ciò evidenzia il ruolo di propulsore del miglioramento del SSR svolto dal NIRS.

Le ispezioni sono state quindi classificate in:

A. n. 8 ispezioni che si sono concluse con esito positivo e per le quali sono state disposte misure correttive da parte del Servizio ispettivo.

B. n. 12 ispezioni in cui le misure correttive sono state adottate già dalla Asl o dalla struttura del SSR interessata, nel corso dell’ispezione stessa;

C. n. 11 ispezioni che hanno avuto esito negativo;

Per il 2019 il Piano delle ispezioni è stato adottato con deliberazione di Giunta del 2 maggio 2019, su proposta del Presidente Emiliano, successivamente integrato nel numero delle ispezioni fino ad un totale di 33 ispezioni disposte per il 2019, di cui 17 risultano già concluse, con i seguenti esiti:

1. n.14 ispezioni che hanno avuto esito negativo;

2. n. 3 ispezioni che hanno avuto esito positivo.

Tutte le ispezioni disposte nel 2019 dovranno concludersi entro marzo 2020, allorchè gli esiti delle stesse confluiranno nel Rapporto annuale di Controllo per il 2019.

Nel 2019 il Servizio ispettivo della Regione ha inoltre avviato una collaborazione con la Guardia di Finanza, alla quale segnalerà, già in fase di verifica ispettiva, situazioni di presunta irregolarità in settori di competenza anche di quest’ultima.

Si tratta, infatti, di settori che richiedono la massima sinergia tra le istituzioni coinvolte al fine di migliorare il servizio reso ai cittadini.