Prepararsi al futuro

I vaccini panvirali (efficaci contro un’ampia gamma di ceppi: per esempio tutti i tipi di virus dell’influenza o un considerevole gruppo di coronavirus invece di uno solo) stanno diventando una possibilità reale.

Negli ultimi anni è stato sviluppato un certo numero di vaccini universali per l’influenza che invece di attaccare la testa globulare del virus, che muta facilmente, attaccano il gambo, che non muta quasi mai.

Un altro nuovo metodo è quello dei vaccini mRna, che sfrutta l’Rna messaggero – una specie di corriere che comunica le istruzioni genetiche per la produzione delle proteine – per innescare la risposta del sistema immunitario. I vaccini mRna presentano vantaggi potenzialmente enormi, in parte perché possono essere prodotti con molta rapidità (un solo mese invece di sei per un ceppo conosciuto, tra i due e i tre mesi per uno nuovo), ma anche perché possono essere realizzati su vasta scala e sono molto adattabili: se un ricercatore riesce a creare una base che funziona con questo coronavirus, sarà facile adattarla per il prossimo. Il principale ostacolo allo viluppo di questi vaccini è la mancanza di fondi.