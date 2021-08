Potenziamento Pronto Soccorso, sindacati medici di Puglia criticano ordinanza di Emiliano

”L’ordinanza – scrivono i sindacati – mette in evidenza l’incapacita’ di dare risposte ai problemi se non in chiave emergenziale”

L’ordinanza di Emiliano incontra le critiche dei sindacati dei medici pugliesi, che la ritengono frutto di improvvisazione ed incapacità di dare risposte ai problemi se non in chiave emergenziale. Particolarmente criticata la parte che prevede la possibilità – per i Direttori Generali delle Asl e degli ospedali – di reclutare medici di medicina generale e anche pensionati per andare a potenziare i pronto soccorso, in difficoltà per il sovraccarico di pazienti. “Questa ordinanza – scrivono le organizzazioni – sembra più una soluzione per pararsi da responsabilità legali e soprattutto etiche, vista la rilevanza dell’emergenza. la soluzione sarebbe coinvolgere i medici di medicina generale”.

I professionisti sanitari però, a loro volta, replicano sostenendo che in caso di chiamate non ci sarà più la possibilità di garantire ai cittadini nemmeno la continuità dell’assistenza nei servizi essenziali, chiudendo gli studi.