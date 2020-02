Positivo al test del coronavirus: primo contagio in Lombardia

Covid-19, primo caso di contagio in Lombardia: un uomo di 38 anni è risultato positivo al test ed è ricoverato al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Codogno, nel Lodigiano, per una grave insufficienza respiratoria. A fine gennaio sarebbe stato a cena con alcuni colleghi di ritorno dalla Cina. “Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie” ha dichiarato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Il pronto soccorso dell’ospedale è stato chiuso per precauzione.