Popolare di Bari, sit-in degli azionisti per fondo rimborsi

Chiesto un tavolo di conciliazione per ottenere il ristoro dei loro risparmi

L’iniziativa del “Comitato indipendente dei risparmiatori”, oggi in strada davanti alla sede dell’istituto di credito a Bari. Gli azionisti, che si ritengono truffati dal vecchio management

della banca, cioè alcuni componenti della famiglia Jacobini, accusati ora dalla magistratura penale di aver falsificato per anni i bilanci e ingannato i risparmiatori portando la Popolare

di Bari sull’orlo del crac, hanno chiesto un incontro al nuovo Cda, insediatosi nei mesi scorsi dopo un periodo di commissariamento. Nell’incontro, fissato per la tarda mattinata di oggi,

porteranno tre proposte sintetizzate in un documento. La prima riguarda “l’istituzione di un fondo per rimborsare gli azionisti che ne fanno richiesta in forma transattiva, in modo da ridurre il contenzioso legale che vincola l’accantonamento di risorse da parte della banca”. Chiederanno poi il “rimborso dilazionato e in tempi brevi a chi ha già ottenuto decisioni favorevoli dall’arbitro per le controversie finanziarie della Consob” e, infine, di “individuare soluzioni per rimborsare tutti gli azionisti che hanno incardinato un contenzioso legale con dei valori congrui o, in alternativa, accettare parte del fondo in obbligazioni, remunerate a medio-lungo termine (massimo 5 anni), non subordinate ed esenti da tasse di successione o altre imposizioni fiscali”.