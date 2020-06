Popolare di Bari, azioni gratis a chi partecipa all’assemblea

(Ansa) – Azioni gratuite per 20 milioni di euro a tutti i soci che parteciperanno all’Assemblea della Banca Popolare di Bari che dovrà votare il piano di salvataggio e di rilancio Fitd-Mcc. E’ quanto prevede il Fitd, d’intesa con Mcc e con i Commissari Straordinari, secondo cui l’assegnazione “sarà a prescindere da come essi abbiano votato, secondo criteri di proporzionalità nei limiti che saranno definiti nella documentazione assembleare”. Previsto anche un incentivo per i soci che parteciperanno all’Assemblea: un warrant per ciascuna azione posseduta, diversa da quelle sottoscritte nell’aumento di capitale 2014/15, oltre a ulteriori benefici.

Il piano di salvataggio e rilancio prevede un’offerta transattiva ai soci che parteciperanno all’assemblea di 2,38 euro per azione. Si tratta, spiega una nota, dell’ultimo prezzo di quotazione del titolo nel mercato HI-MTF. Ai soci verrà chiesta la rinuncia ad ogni pretesa o azione connessa agli aumenti di capitale della Banca, deliberati ed eseguiti nel corso degli esercizi 2014 e 2015. Sono esclusi da questa proposta i clienti della Banca con posizioni in sofferenza o cd. “unlikely to pay” e le altre categorie che saranno precisate nel documento esplicativo.