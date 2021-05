Polo Pediatrico del Salento, Gabellone: “Necessario sentire in Commissione sanità anche le associazioni”

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Gabellone.

“Uniti per il Polo Pediatrico del Salento: anche in Commissione Sanità l’appello dei consiglieri regionali salentini si è levato forte e in maniera decisiva.

È un nostro dovere morale realizzare un ospedale pediatrico a Lecce di alto livello e stabilire una connessione di rete tra tutti i grandi ospedali pediatrici, per condividere le competenze e per aiutare i bambini e le famiglie ancora costrette ad affrontare i viaggi della speranza fuori dalla nostra Regione.

Per tali motivi, ho chiesto che il confronto politico avviato con i componenti della Commissione sia istituzionalizzato in un apposito tavolo tecnico che metta in campo tutti i diversi attori coinvolti nel progetto per seguire i tempi dell’effettiva attivazione. Ho chiesto, perciò, al presidente Vizzino un aggiornamento della seduta, allo scopo di convocare oltre all’associazione Tria Corda anche la rete sociale ‘Solo x loro’”.