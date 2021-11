Policlinico Riuniti intervento chirurgico  su neonata affetta da ernia diaframmatica congenita

Eseguito al Policlinico Riuniti innovativo intervento chirurgico su neonata affetta da ernia diaframmatica congenita.

E’ stato eseguito presso la Struttura Semplice a valenza Dipartimentale di Chirurgia Pediatrica Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal Prof. Fabio Bartoli, un innovativo intervento chirurgico per via toracoscopica in una neonata del peso di 2.5 chili, affetta da ernia diaframmatica congenita, una grave malformazione potenzialmente letale se non correttamente trattata.

La piccola, nata presso un ospedale della Puglia, ha sviluppato in 2° giornata di vita un grave distress respiratorio. La radiografia al torace eseguita dimostrava la presenza di ernia diaframmatica congenita. Immediatamente veniva disposto il trasferimento della piccola presso un Policlinico dotato di Chirurgia Pediatrica. Il Policlinico Riuniti di Foggia accettava la neonata, che veniva ricoverata presso la Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal Dott. Gianfranco Maffei, dove veniva sottoposta a stabilizzazione cardiorespiratoria e ad accertamenti strumentali per escludere l’esistenza di eventuali altre malformazioni associate. A 48 ore dal ricovero e a stabilizzazione cardiorespiratoria ottenuta, la neonata veniva portata in sala operatoria per essere sottoposta ad intervento chirurgico correttivo. La valutazione della funzionalità cardiorespiratoria effettuata ha consentito di eseguire un intervento innovativo mininvasivo con tecnica esclusivamente toracoscopica, una tecnica estremamente complessa, ma con enormi vantaggi funzionali ed anatomici ed estetici per la neonata. L’intervento si è concluso con successo e la piccola è stata dimessa tra le braccia felici dei genitori.

Hanno consentito lo svolgimento di questo innovativo intervento chirurgico e hanno seguito la piccola paziente fino alle sue dimissioni il Prof. Fabio Bartoli con la sua équipe della Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Chirurgia Pediatrica Universitaria nelle persone della Dott.ssa Vittoria Campanella e della Dott.ssa Cosetta Maggipinto, il Dott. Antonio Cinquesanti della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, diretta dalla Prof.ssa Gilda Cinnella, il Dott. Gianfranco Maffei Direttore della Struttura Complessa di Terapia Intensiva Neonatale con la sua équipe, e tutto il personale infermieristico e socio-sanitario coinvolto.