Policlinico Riuniti di Foggia, ambulanze in coda

(TN) – Ambulanze in coda e pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia sovvraccarico di interventi nel primo pomeriggio di oggi. il contemporaneo arrivo di una decina di ambulanze da diverse località della capitanata, Manfredonia, Cerignola e San Severo ha creato non pochi disagi per lo smistamento dei pazienti. In attesa dell’esito dei tamponi anti-covid, davanti al presidio ospedaliero si è formata una lunga coda di mezzi. Di conseguenza i tempi di attesa sono notevolmente aumentati. Al pronto soccorso non si sono verificati disservizi e i pazienti sono stati tutti assistiti. Nel corso del pomeriggio il problema è rientrato. La direzione sanitaria dell’ospedale ha inoltre inviato una nota al 118 chiedendo di indirizzare i casi meno gravi verso gli ospedali di riferimento del territorio e non ai Riuniti di Foggia, per evitare che il pronto soccorso si congestioni.