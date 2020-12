POLICLINICO FOGGIA, VACCINI ANTICOVID: ARRIVATE LE NUOVE DOSI ALL’OSPEDALE D’AVANZO

DA OGGI VIA ALLA FASE 1 DELLA CAMPAGNA VACCINALE

Sono arrivate oggi pomeriggio all’ospedale D’Avanzo – Policlinico Riuniti di Foggia le ulteriori dosi di vaccino contro il Covid-19 per proseguire la campagna di vaccinazione del personale sanitario iniziata il 27 dicembre. In totale sono 30.420 quelle arrivate in Puglia e poi subito distribuite negli 11 hub dislocati su tutto il territorio regionale: oggi, 31 dicembre, è partita in tutte le province pugliesi la ‘Fase 1’ della campagna vaccinale.

All’arrivo il carico è stato preso in consegna dal prof. Domenico Martinelli dell’Istituto di Igiene e dalla dott.ssa Rosanna Stea, direttrice Farmacia ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia che l’hanno stoccato in ultra freezer in grado di raggiungere temperature pari a -80 gradi fino a domani quando iniziaranno le attività sul personale, tra medici, infermieri e operatori sanitari: le dosi saranno custodite e, prima di essere somministrate, conservate in celle che tengono una temperatura costante dai 2 agli 8 gradi garantendo la catena del freddo.

Oggi in totale saranno 90 gli operatori che si vaccineranno. Le operazioni di somministrazione del vaccino hanno avuto inizio alle ore 10.00.