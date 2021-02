Policlinico di Bari, precisazione in merito all’unità operativa di ematologia

Nessuna sospensione delle attività del reparto, trasferito presso la clinica Murri, per la sanificazione degli ambienti necessaria a seguito della rilevazione da parte del sistema di sorveglianza sanitaria di aspergillo.

Il sistema di sorveglianza sanitaria del Policlinico di Bari, organizzato con particolare attenzione e scrupolo, ha verificato la presenza nella clinica “Baccelli” di una popolazione fungina di aspergillo, che meritava un’accelerazione del routinario processo di sanificazione del reparto.

L’aspergillo è un fungo aerobico che cresce e si sviluppa in ambienti ricchi di ossigeno e si può trovare ovunque ma è anche un batterio di facile aggredibilità con interventi di bonifica e areazione degli ambienti.

Nell’ambito dei periodici controlli, in particolare nei casi di riconversione dei reparti covid, si è attivato l’alert. L’ematologia, infatti, è una delle cinque unità operative riattivate con disposizione commissariale e per questo motivo sottoposta a controlli sia generali che specifici.

Come previsto dai protocolli aziendali si è provveduto a utilizzare i posti disponibili presso la clinica “Murri” per il trasferimento dei pazienti ematologici, in modo da poter sanificare gli ambienti, e non sospendere la normale attività del reparto.

I risultati delle analisi effettuati nelle ultime ore sono tornati normali. È stata già disposta la riapertura degli ambienti sanificati con l’unità operativa di ematologia lunedì 22 febbraio.