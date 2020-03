Policlinico Bari, una «control room» per le indagini sui contatti degli operatori sanitari positivi

(GdM) – Tracciamento dei contatti, classificazione in contatti a basso o ad alto rischio, tamponi e allontanamento dal servizio. È la procedura aziendale avviata dal Policlinico di Bari per ridurre il rischio di circolazione del virus tra i propri lavoratori, oltre che tra i pazienti.

L’obiettivo è quello di identificare quanto più rapidamente possibile i casi tra operatori sanitari, rintracciare i contatti (cioè gli altri operatori o pazienti che possono aver avuto una interazione con il caso accertato di Covid) e sottoporli a misure utili a limitare il rischio di diffusione, come l’automonitoraggio dei sintomi, l’allontanamento dal servizio e l’esecuzione del tampone a 7 giorni dall’esposizione.

Per coordinare queste attività è stata creata una struttura, la «Control Room Covid», che supporta la Medicina del Lavoro. A oggi sono 14 gli operatori sanitari del Policlinico che hanno contratto Covid: 9 medici, 4 infermieri e un ausiliario. I casi sono stati diagnosticati dal 13 al 25 marzo e per la maggior parte si tratta di una infezione “comunitaria”: l’operatore sanitario ha contratto l’infezione fuori dall’ospedale, per esempio a casa.