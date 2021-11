PNRR, “Senza armi né soldati non si combattono guerre”

Lo sostiene “Recovery Sud”, la Rete degli oltre 500 sindaci dei Comuni del Mezzogiorno che chiede nuove assunzioni negli uffici comunali.

“Senza armi né soldati non si combattono guerre. Nelle piante organiche municipali del Sud il personale continua ad arrivare con il contagocce: non si riparano così facilmente i danni decennali di politiche federaliste e di austerity che hanno svuotato proprio gli apparati burocratici meridionali più in difficoltà.

Un piano corposo di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno è un investimento sullo sviluppo dell’intera nazione”.

Lo sostiene “Recovery Sud”, la Rete degli oltre 500 sindaci dei Comuni del Mezzogiorno, che chiede nuove assunzioni negli uffici comunali in vista anche dell’attuazione del Pnrr. “Molti enti – sostengono i sindaci – si stanno organizzando per fornire ai Comuni il supporto progettuale di cui necessitano, tante altre città si stanno dando da fare autonomamente. E anche il Governo, dopo il flop dei 2800 progettisti, sta correndo ai ripari mettendo a disposizione altri fondi. Ma è ancora troppo poco”.

“Non chiediamo sussidi, non chiediamo assistenzialismo, chiediamo tecnici e altre figure professionali che lavorino per creare valore aggiunto nei nostri territori, per consentire alle imprese di insediarsi, per rigenerare città e natura in modo da creare posti di lavoro”, concludono.