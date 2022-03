Pnrr, il 62% degli italiani ne ha sentito parlare ma pochi conoscono bene i contenuti

È quanto emerge dalla ricerca svolta dall’Istituto Piepoli per la Fondazione Italia Digitale.

Il 62% degli italiani dichiara di sapere indicativamente cos’è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma cala la percentuale delle persone che conoscono in modo più specifico il Piano (37%). È quanto emerge dalla ricerca svolta da Istituto Piepoli per il settore ricerca di Fondazione Italia Digitale e presentata il 18 marzo scorsi in occasione dell’evento “Comunicare il Pnrr: digitale, partecipazione e trasparenza per il rilancio dell’Italia”, organizzato dalla Fondazione a Firenze, con la collaborazione dell’associazione PA Social e il patrocinio del Comune di Firenze. La conoscenza, almeno di nome, del Pnrr aumenta al crescere dell’età: ne ha sentito parlare il 58% dei giovani tra i 18 ai 34 anni, si sale al 62% nella fascia 35-54 anni, per arrivare al 64% degli over 55. Anche una conoscenza più specifica del Piano segue lo stesso trend.

“Se da un lato la maggioranza degli italiani, che conferma alti livelli di fiducia nei confronti del Governo, dichiara di conoscere il Pnrr – spiega Livio Gigliuto, direttore Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale e vice presidente Istituto Piepoli – si constata che ancora 4 nostri concittadini su 10 non hanno ben chiaro cosa sia il piano cui si affida il nostro Paese per ripartire”.