“Sono 650 i milioni che il Governo ha destinato alla Puglia per l’assistenza sanitaria territoriale, quindi per la realizzazione di Case, Ospedali di comunità, grandi macchine, informatizzazione, anti-sismica e formazione. Adesso sarà fatta una valutazione dettagliata per la più razionale ripartizione”.

Lo comunica il presidente della Commissione Bilancio e programmazione Fabiano Amati al termine della seduta congiunta con la Commissione Sanità sull’avanzamento di iter e lavori per l’utilizzo dei fondi Pnrr destinati alla riqualificazione e alla realizzazione di Case e Ospedali di comunità.

“Il passaggio successivo sarà l’approvazione definitiva del riparto dei fondi, 650 milioni, sulla base del quale si costruirà il programma degli interventi.

Nel dettaglio, i fondi saranno così distribuiti: alle Case di comunità, 177milioni; alle Centrali operative territoriali, 7 milioni; per le risorse di interconnessione aziendale, 2milioni 800mila euro; per i device, 3milioni 800mila euro; intervento 1 Ospedale di comunità, 79 milioni; per la digitalizzazione, 114 milioni; per le grandi apparecchiature, 94 milioni; per le opere antisismiche, 50 milioni; per Piano nazionale complementare (una linea di finanziamento finalizzata ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Pnrr), 114 milioni; per l’aggiornamento dei flussi informativi, 2milioni 300mila euro; per i corsi di formazione, 6milioni 300mila euro.

Il prossimo appuntamento di verifica sull’andamento della programmazione con il Dipartimento Sanità è stato già fissato in linea di massima per lunedì prossimo”.