In ogni caso si conferma sempre più un Ssn a trazione privata: il settore pubblico nel 2020 annovera il 41,2% delle strutture totali contro il 46,4% di 10 anni prima.

Più strutture con la pandemia ma anche più posti letto: nel 2020 tra pubblico e privato la dotazione di letti è cresciuta di 47.313 unità tra degenze ordinarie, day hospital e day surgery. Un dato che in sostanza ha recuperato tutti i letti tagliati nei 10 anni precedenti. In discesa invece il numero dei Consultori: (erano 2.277 nel 2019 contro i 2.250 del 2020). Sono cresciuti invece i Centri di Salute mentale (erano 1.671 nel 2019 e sono 1.679 nel 2020).

A crescere nel primo anno di pandemia è stato il personale sanitario: Rispetto all’anno 2019 il personale risulta aumentato di 13.610 unità pari al 2,3% per un totale di 617.466 unità. Numeri però ancora ben lontani dalle 646.236 unità del 2010.

Nello specifico nel 2020 sono stati assunti 776 medici in più (erano 102.316 nel 2019 e nel 2020 sono 103.092). Numeri anche in questo caso lontani dai 107.448 del 2010. Sono invece 8.257 in più gli infermieri (erano 256.429 nel 2019 e nel 2020 sono saliti a 264.686). In questo caso il livello degli infermieri è tornato ai livelli di 10 anni prima.

Prosegue invece anche con l’epidemia l’emorragia di medici di famiglia dai 42.428 che erano nel 2019 sono diventati 41.707 nel 2020 (in 10 anni se ne sono persi 4.171). In calo anche i pediatri (-123 in un anno per un totale nel 2020 di 7.285 unità). In frenata anche i medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) che dagli 11.512 che erano nel 2019 sono diventati 11.404 nel 2020. Piccola crescita per i farmacisti: nel 2019 erano 2.810 contro i 2.852 del 2020.

Sul territorio in controtendenza è solo l’Assistenza domiciliare integrata (Adi): nel 2020 sono stati assistiti 1.081.387 pazienti contro i 1.047.223 pazienti del 2019. E in ogni caso il numero di assistiti è ancora molto inferiore a quello registrato nei principali Paesi dell’Ue, motivo per il quale anche nell’ultimo Pnrr è stato predisposto un finanziamento ad hoc per il potenziamento dell’Adi.

Pronto soccorso: nel 2020 molti meno accessi. Complice la pandemia si è registrato un netto calo degli accessi in Ps: nel 2020 sono stati 13.539.300 i pazienti che vi si sono recati contro i 20.324.937 dell’anno precedente.

Luciano Fassari