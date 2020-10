Pil, spinta da 45 miliardi in tre anni Progetti di riserva per il Recovery

Il deficit aggiuntivo (1,3 punti di Pil) servirà anche per anticipare gli investimenti poi finanziati dal Recovery Fund, che saranno destinati a rilanciare l’industria 4.0 e gli investimenti pubblici. Per evitare i rischi legati alla possibile bocciatura degli interventi proposti per il finanziamento, si stanno ipotizzando “progetti panchina”, che subentreranno in caso di stop da parte dell’Ue. In questo modo il governo intende sostenere la previsione di una crescita “extra” pari a 45 miliardi in tre anni.