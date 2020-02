Pil, Bruxelles lima le stime per l’Italia dello 0,1 per cento

La Commissione Ue taglia leggermente le previsioni di crescita 2020 per l’Italia. L’intera economia dell’Europa subisce un rallentamento rispetto all’1,2% previsto a novembre, anche se per ora Bruxelles non dovrebbe quantificare il possibile impatto del coronavirus sul Pil della zona euro, limitandosi a definirlo un serio rischio per il futuro.

Ulteriori rischi potrebbero arrivare anche dalla Brexit, se nei prossimi mesi l’Unione e il Regno Unito non troveranno un accordo sui futuri rapporti commerciali tra i due blocchi. Nonostante i dati negativi degli ultimi mesi, l’economia italiana regge, anche se resta l’ultima dell’Unione europea.