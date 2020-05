Pier Luigi Lopalco: “I tamponi sono diventati argomento di propaganda”

Non è più bravo chi fa più tamponi. “Servono linee guida nazionali per rendere più facile il lavoro nelle regioni. I tamponi vanno fatti anche agli asintomatici entrati in contatto con un caso per circoscrivere i focolai”.

Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università di Pisa e coordinatore della task force della Regione Puglia per le emergenze epidemiologiche, è intervenuto questa mattina nella trasmissione Agorà su RAI 3 esprimendo alcune valutazioni sull’emergenza sanitaria causata dal SARS-CoV-2: “Spesso in assenza di misure di controllo, abbiamo due ondate pandemiche. Prevenire il ritorno della pandemia è ora l’obiettivo della Sanità Pubblica”.

Fondamentale, per prevenire la seconda ondata è anche il senso di responsabilità dei cittadini. Per l’epidemiologo è incoraggiante il comportamento osservato da quanti stanno facendo ritorno nelle regioni del sud: “Centinaia di cittadini pugliesi sono rientrati in Puglia e si sono registrati sulla nostra piattaforma per dichiarare di essere rientrati e di essersi messi in quarantena per 14 giorni.

Siamo contenti di questo spirito civico. Il professor Lopalco spera che entro l’anno sia messo a punto un vaccino efficace: “Ma a partire da quel momento, se avremo stabilimenti pronti, ci vorranno almeno sei mesi per avviare una produzione soddisfacente e garantirlo alle fasce di popolazione più fragili.

E solo quando avremo il vaccino -ha aggiunto- e avremo messo in sicurezza le persone più fragili, potremo ricominciare a fare quello che facevamo prima. Ma mi auguro che la vita che torneremo a fare sia migliore di quella di prima”.