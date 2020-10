Pier Luigi Lopalco, epidemiologo è intervenuto al Forum Mediterraneo in Sanità

“Parlo da uomo della scienza, da epidemiologo o lo faccio senza mezzi termini: il rischio zero non esiste e spetta a noi trovare un equilibrio. Il virus non può essere eliminato, ma dobbiamo difenderci dai danni creati al sistema sanitario, come conseguenza dei blocchi che abbiamo dovuto imporre, e da quelli subiti dal sistema economico. Dobbiamo lavorare per difendere il nostro sistema sanitario, allentare la tensione informativa che va alla ricerca di focolai e imparare a convivere con il virus’.