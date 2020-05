Piano Sanità: rianimazioni raddoppiate e infermieri di quartiere contro Covid-19

Posti di terapia intensiva raddoppiati, investimenti sull’assistenza a domicilio e sull’infermiere di quartiere, realizzazione di una rete di Covid-Hospital, 190 milioni di euro per gli straordinari e le indennità del personale ospedaliero che in questi mesi si è battuto in prima linea. Dal dl Rilancio arrivano 3,2 miliardi di euro per la sanità: l’Italia si prepara alla lunga battaglia contro il coronavirus.

Per rafforzare la sanita territoriale saranno reclutati 9.600 nuovi infermieri, 8 ogni 50mila abitanti, anche a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).

Per le nuove assunzioni sono stati stanziati 332.640.000 euro” spiega il ministro della salute Roberto Speranza. “Si aumenta anche, con 10 milioni di euro, la disponibilità del personale infermieristico a supporto degli studi di medicina generale, per fronteggiare l’emergenza” Le Usca sono dei gruppi che operano sul territorio, formati da medici e infermieri, con il compito di andare, ad esempio, nelle Rsa (residenza sanitarie assistite) o nelle case.