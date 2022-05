Piano complementare al Pnrr: 100 milioni per il programma ecosistema innovativo della salute

I fondi del Pnc per un ecosistema sanitario innovativo attraverso la creazione di reti di ricerca clinico-transnazionali di eccellenza nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

Al via da oggi 2022 il bando per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa “Ecosistema innovativo della Salute”. L’investimento rientra fra i programmi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Gli interventi del programma “Ecosistema innovativo della Salute” mirano a realizzare – spiega il ministero della Salute – un ecosistema sanitario innovativo attraverso la creazione di reti di ricerca clinico-transnazionali di eccellenza nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in grado di mettere in comune le tecnologie disponibili e le competenze esistenti in Italia e di creare interventi su cui concentrare l’attenzione di enti pubblici e di quelli privati che operino in sinergia.

Il Bando finanzia le due macro-azioni:

creazione di una Rete di centri di trasferimento tecnologico (Ntt);

rafforzamento e sviluppo qualitativo e quantitativo di Hub life science (Lsh) distribuiti territorialmente nelle varie parti del Paese.

La dotazione finanziaria complessiva disponibile è di 100 milioni di euro.

Soggetti esecutori ammissibili

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;

Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

Istituto Superiore di Sanità;

Istituto Nazionale Assicurazione infortuni sul Lavoro;

Strutture del Servizio Sanitario Nazionale afferenti a una Regione o Provincia Autonoma, attraverso la Regione in qualità di Destinatario Istituzionale;

Università;

Enti pubblici di ricerca;

Soggetti privati No Profit che rispettano la normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 10 maggio 2022 ed entro le ore 17:00 del 9 giugno 2022.