Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Giunta Michele Emiliano e all’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, sul processo di internalizzazione del servizio di emergenza-urgenza 118 in atto nell’Asl Taranto, con particolare riferimento al soccorso e al trasporto dei pazienti con ambulanze ed automediche. Servizio che l’Asl intende affidare – l’iter è stato da tempo avviato – alla società in house Sanitaservice ed è attualmente gestito in convenzione da tredici associazioni di volontariato.

Perrini chiede ai destinatari dell’interrogazione se “il processo di internalizzazione comporterà, e di quanto, un risparmio nelle casse dell’amministrazione pubblica tale da giustificare un processo di internalizzazione”. E ancora, “se invece, alla luce dell’incremento di 6. 528.486 euro delle risorse assegnate, non ritengano possibile e doveroso un incremento delle assunzioni di autisti e soccorritori, alla luce dell’emergenza in corso legata alla pandemia”.

Inoltre – altro passaggio delicato – “se si sia già a conoscenza delle modalità con le quali si procederà all’acquisizione delle attrezzature necessarie per la fornitura del servizio che le associazioni, ad oggi, garantiscono grazie a mezzi già nelle loro disponibilità”.

L’interrogazione verrà discussa in una delle prossime sedute di consiglio regionale. /