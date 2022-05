Per le aziende che occupano oltre cinquanta dipendenti, il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale

Il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Per le aziende che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.

Le aziende devono redigere il rapporto telematicamente, inserendo le informazioni contenute nell’allegato A del decreto, utilizzando il portale del Ministero del lavoro per il biennio 2020-2021, entro il 30 settembre 2022. Per i successivi bienni è confermato come termine la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Conclusa la procedura, l’applicativo rilascerà una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende per elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’ISTAT e al CNEL.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verificherà i rapporti e in caso di contenuto falso o incompleto applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.000 a 5.000 euro.

L’applicativo informatico sarà operativo dal 23 giugno 2022.

Si rimane a disposizione.

Cordiali saluti

La Dott.ssa Rosanna Lacapra e Avv Eleonora Scurti .