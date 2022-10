Per la costruzione dell’Ospedale San Cataldo di Taranto lavori ultimati il 31 luglio 2023, nuovo ospedale di Monopoli il 25 Aprile 2023

I lavori sono proseguiti con l’audizione del direttore generale dell’Asl TA, del RUP e direttore dei lavori per l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori per la costruzione dell’Ospedale San Cataldo di Taranto. Da quel che si è appreso, la data ultimazione dei lavori è slittata al 31 luglio 2023, rispetto a quella prevista per 18 novembre prossimo. Acquisita l’autorizzazione a procedere con le gare per l’acquisto delle attrezzature e arredi, sono state avviate le procedure per un impegno di spesa di oltre 24 milioni di euro, che consentono il completamento del 15 per cento dei lavori, i cui avvisi saranno banditi massimo entro la metà novembre.

Il cantiere è un pullulare di attività e tutto sembra procedere speditamente, compreso anche il project per le attività relative alla mensa, ai pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico e l’utilizzo degli spazi per attività commerciali e sterilizzazione.

Oggetto di audizione è stato anche l’ospedale Monopoli-Fasano per illustrazione del cronoprogramma relativo all’acquisto degli arredi e attrezzature.

A tal proposito, è stata confermata la data ultimazione del lavori per il 25 aprile 2023. Il RUP ha comunicato che sono state esaurite tutte le riserve per le quali è stata fatta una transazione che ammonta a 400 mila euro.

Relativamente all’acquisto degli arredi e attrezzature è stato proposto il progetto su tre lotti dividendoli per attrezzature sanitarie, non sanitarie ed apparecchiature elettromedicali. Secondo il vecchio programma però, la data per le gare è slittata da maggio 2023 a novembre 2023.