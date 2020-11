Paziente oncologica recatasi al Policlinico Riuniti di Foggia, nota della direzione generale

Nota della Direzione del Policlinico Riuniti di Foggia

In riferimento alla paziente oncologica recatasi al Policlinico Riuniti di Foggia, si precisa che la paziente è giunta al Pronto Soccorso nella tarda mattinata del 5 novembre ed è stata dimessa con ricovero il 6 novembre.

Presso il Pronto Soccorso per la signora sono stati seguiti tutti i protocolli interni di diagnosi e terapia, al termine dei quali la paziente è stata ricoverata presso la Struttura di Medicina Interna ospedaliera dove sta proseguendo l’iter diagnostico terapeutico a lei consono.

Durante la permanenza in Pronto Soccorso, la signora è stata accolta in una sala provvista di bocchettoni di attacco per l’ossigeno e con disponibilità di poltrone da trattamento, che consentono la reclinazione dello schienale e il sollevamento del poggiapiedi, che vengono regolarmente sottoposte a sanificazione come tutta l’area.

Inoltre, ai pazienti che permangono in quell’area del Pronto Soccorso viene dispensato quotidianamente il vitto.