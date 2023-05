Payback:effetto sandwich. Il Governo guardi oltre i numeri

Nel mondo dei numeri e delle statistiche qualcuno pensa che l’effetto sandwich sia un elemento poco distruttivo.

Sbagliato! Nel mondo reale le poste del lavoro e della salute giocano un ruolo fondamentale nella crescita di un Paese.

Non pensare a quanto spendiamo per una sanità giusta, equa e innovativa senza un parametro globale.

Riflettiamo!

Anche una vita ha il suo valore.

Sbagliato pensare che la perdita di un posto di lavoro comporta un piccolo danno sociale. Sbagliato! Sbagliato!

Il rispetto per il lavoro passa attraverso l’indipendenza, l’uguaglianza, la parità e la dignità.

Cos’è il payback? Perché sembra irrilevante? Perché nessuno e dico nessuno, riflette su salute, lavoro, indipendenza d’impresa? Eppure rappresentano le fondamenta di un Paese libero.

Chiediamo al Governo, che discuterà gli emendamenti sul payback, di guardare oltre i numeri.

Il nostro Paese per la sanità in tutta l’Europa è quello che spende meno come costo pro capite. Se l’Europa è l’Europa dovrebbe essere uguale per tutti!

Salviamo salute e imprese.

Grazia Guida

Presidente AFORP (Associazione Fornitori Ospedalieri Regioni Puglia e Basilicata)