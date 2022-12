Payback, Massimo Riem, Presidente FIFO:tra qualche giorno negli ospedali mancheranno dispositivi medici

https://www.linkedin.com/posts/fifo-sanit%C3%A0_massimo-riem-intervista-sul-payback-sui-ugcPost-7010977346144886784-EAU4

Massimo Riem, Presidente FIFO ospite del Giornale Radio

⚠ #payback – Le Regioni continuano nelle richieste coattive alle aziende fornitrici di #dispositivimedici. FIFO Sanità continua nella sua battaglia per tutelare le #pmi che compongono un settore strategico come quello sanitario. 🎙 Il presidente Massimo Riem ne ha parlato alla trasmissione radiofonica “Problem Solving” 🗣️ “È chiaro che non si sta prendendo in esame un pericolo concreto ed incombente per la salute dei cittadini. Tra qualche giorno negli ospedali mancheranno dispositivi quali stent cardiaci, strumenti chirurgici, materiali per suture e altro: di fronte a questo rischio, la politica non può girarsi dall’altra parte”.