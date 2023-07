Da fonti governative apprendiamo che il Governo Meloni sta per concedere la proroga del payback al 30 ottobre 2023. La Presidente Grazia Guida a nome dell’A.F.O.R.P. e degli imprenditori associati ringrazia il Capo del Governo Meloni, il sottosegretario Gemmato e tutti i livelli istituzionali che stanno lavorando per superare la criticità del payback. Per tutti i fornitori ospedalieri è una boccata d’ossigeno in attesa di una soluzione definitiva.