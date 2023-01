Payback, AFORP, proficuo incontro istituzionale a Roma

NOTA STAMPA

Proficuo incontro istituzionale a Roma

Incontro in Commissione Affari e Sociali del Senato tra il

Presidente Zaffini e una delegazione AFORP/FIFO

Disponibilità all’ascolto del Governo Meloni e convocazione

di Tavoli tecnici

Roma, 24.01.2023 – C’è il massimo ascolto da parte del Governo Meloni

per risolvere la criticità del Payback. Infatti si è da poco concluso, a Roma,presso Palazzo Madama, l’incontro istituzionale con il Presidente della

Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato Sen. Francesco Zaffini e con il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Sen. Ignazio Zullo. Per

l’AFORP hanno partecipato il Presidente Grazia Guida, il Vicepresidente

Michele Laranga, il Segretario Generale Oreste Iavazzo, i consiglieri territoriali Ornella Miano e Antonio Mancarella, il Responsabile Giovani

Imprenditori Fabio Tedesco. Per la Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri, FIFO Sanità, ha partecipato all’incontro il Presidente Nazionale Massimo Riem. Il Presidente AFORP Grazia Guida, al termine

dell’incontro ha rilasciato la seguente dichiarazione: “riteniamo che

l’ascolto di questo Governo ci rende fiduciosi in una possibile soluzione del problema payback, per questa grande criticità che investe il nostro

comparto e soprattutto per le PMI, che senza un adeguato provvedimento,

vedrebbero svaniti anni di sacrifici e di investimenti e crollerebbe

l’economia portante del nostro Paese. Noi continueremo a difendere i nostri

diritti fino a raggiungere il risultato, che speriamo possa arrivare, coscienti

che faremo fino in fondo la nostra parte”.