Partite Iva: nuovi vincoli e limiti alla flat tax. Cosa cambia (in peggio) per gli autonomi

Autonomi e dipendenti

Quest’anno, per effetto delle modifiche alla flat tax degli autonomi contenute nella manovra di bilancio, 10 mila lavoratori neo iscritti al regime forfetario dovranno rinunciare all’attività autonoma. Si tratta di tutti coloro che hanno aperto la partita Iva nel 2019, ma che avevano contemporaneamente un reddito da lavoro dipendente o assimilato. La legge di bilancio per il 2020 prevede, infatti, l’introduzione di nuovi requisiti di accesso al regime forfetario, da possedere l’anno precedente all’applicazione del regime; tra questi, il non aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli dì lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30 mila euro. Tale condizione sembra, in particolare, svantaggiare i titolati di partita Iva con un’età compresa tra i 51 e i 65 anni (4.084 abbandoni) e i pensionati over 65 (3.527). A fornire questi dati è uno studio dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro.

Chi sono i forfettari

Sarebbe una sorta di risposta indiretta alle novità normative non certo favorevoli a chi lavora in proprio. Novità che vedrebbero il loro top nella riforma del regime forfetario, il cui avvento aveva riscosso tanto successo, soprattutto dopo le novità dello scorso anno, nel popolo delle partite iva. Ma le modifiche apportate sortiranno un effetto molto negativo tra i destinatari della norma, al punto da adottare anche la drastica decisione di chiudere l’attività autonoma. Start up, giovani alla prima esperienza lavorativa, ultracinquantenni espulsi dal mercato del lavoro dipendente: sono i contribuenti che generalmente applicano il regime forfetario e che non possono certo essere classificati tra i grandi evasori su cui puntare il dito. Ma piuttosto possono certamente essere identificati come tra le fasce più deboli e quindi da tutelare. E da considerare c’è che in molti hanno già fatto il percorso inverso, diventando autonomi dopo essere stati licenziati a causa della Grande Crisi di qualche anno fa. Dunque, prima dipendenti, poi autonomi, ora in crisi : un’altalena dai risvolti sociali e familiari a volte drammatica.

Quali modifiche per il 2020?

Ma vediamo come cambia l’attuale sistema riservato ai contribuenti non superiori a 65mila euro di volume d’affari. Al momento chi non supera questa soglia, salda il proprio debito con il fisco applicando una percentuale del 15% (5% per i primi cinque anni di attività) su un reddito abbattuto forfetariamente a seconda dei settori di attività. Si tratta dunque di cifre assolutamente più vantaggiose di quelle dovute dalla generalità di contribuenti. Ma le modifiche approvate in Parlamento non lasciano sereni i diretti interessati. La Legge di Bilancio infatti introduce novità penalizzanti per il regime forfetario, come ad esempio il limite di 20mila euro di spese sostenute per dipendenti e collaboratori. Inoltre, non saranno più cumulabili redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati superiore a 30 mila euro. Per questo non si può al momento considerare un regime contabile agevolato come prima; eppure è destinato a fasce deboli di imprenditori e professionisti.

Lo studio dell’Osservatorio Statistico del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha dunque valutato l’impatto di queste novità e, in particolare, degli effetti sulle modifiche al regime della soglia, che vincola l’applicabilità all’assenza di un reddito da lavoro dipendente e assimilato di 30 mila euro. Dall’analisi risulta che sono circa 10 mila i lavoratori con redditi da lavoro o da pensione che non avranno più convenienza quest’anno a svolgere un’attività autonoma. In particolare, desisteranno dall’arrotondare la pensione circa 3,5 mila neo iscritti over 65 e dall’incrementare i propri guadagni circa 4mila autonomi fra i 51 e 65 anni con redditi superiori ai 30 mila euro l’anno.

In Italia si può fare impresa?

Le proteste del mondo produttivo per le misure previste per il 2020 sono sintetizzate dalla Presidente Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. « È da diversi anni che annotiamo provvedimenti normativi non mirati a incentivare il lavoro autonomo. Quest’anno in particolare le modifiche al regime delle compensazioni e anche a quello della responsabilità solidale negli appalti rischiano di creare realmente un distacco con il sistema produttivo. Confidiamo che il percorso parlamentare possa migliorare queste norme, che peraltro si aggiungono ad un quadro normativo complessivo non certo favorevole a chi vuole fare impresa. Alle difficoltà che si incontrano con l’assenza di infrastrutture adeguate e con un sistema bancario non sempre vicino agli imprenditori – conclude la presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – si aggiungono anche alcune norme fiscali che penalizzano i contribuenti onesti, già alle prese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione che non riescono a incassare celermente».

Commissioni bancarie da azzerare

Ma anche i provvedimenti in materia di incentivazione tramite moneta elettronica rischiano di diventare molto onerosi non solo per gli autonomi ma per tutti i cittadini. Per ogni transazione con carta di credito c’è infatti una doppia imposizione: quella che grava su chi paga e anche quella gravante su chi incassa. Per valutare l’impatto economico negativo di questo sistema basta ipotizzare la circolazione di una banconota da 100 euro, che passa di mano in mano tra diversi individui per compravendite reciproche. All’ultimo venditore arriveranno comunque 100 euro nette. Se la stessa operazione si fa con moneta elettronica, per ogni passaggio i 100 euro si riducono di valore a causa dei molteplici costi bancari. È evidente che se si vuole diffondere in modo efficace l’utilizzo di bancomat e carte di credito devono essere azzerate le commissioni bancarie.

Fonte: Corriere della Sera