Partita da Bari la missione anticovid messa a punto da Regione Puglia e Protezione Civile in favore dell’Albania

Sempre in campo. È appena partita da Bari la missione anticovid messa a punto da Regione Puglia e Protezione Civile in favore dell’Albania. I nostri uomini a Tirana forniranno dispositivi di protezione individuale, faranno una attività di ricognizione sulla diffusione del virus in quelle zone e daranno supporto ai colleghi albanesi nel contenere i contagi.

Il sistema sanitario e di protezione civile della Puglia è in grado di offrire oggi tutto il supporto necessario per fronteggiare la minaccia del Covid19, ricambiando così l’aiuto che l’Albania ha dato alla Lombardia nei mesi scorsi.

II rapporti di amicizia tra noi e il popolo albanese e il suo premier Edi Rama sono forti e si rinnovano in tutti i momenti importanti. Sappiamo di poter contare sempre gli uni sugli altri.