Parte oggi una nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid-19

Prenotazioni al via dei nuovi vaccini bivalenti

(Panorama Sanità) – Prendono il via oggi le prenotazioni a livello regionale per i richiami con i nuovi vaccini bivalenti approvati nei giorni scorsi da Ema ed Aifa. Soggetti fragili, Over 60 anni, operatori sanitari e donne in gravidanza sono le prime categorie chiamate alla vaccinazione. Per tutti gli over 12 il vaccino bivalente è autorizzato dall’Ema e dall’Aifa per chi non ha fatto la terza dose “e si potrà fare su base volontaria. Nei prossimi giorni verrà data indicazione più dettagliata alle Regioni sulle modalità, compatibilmente con l’organizzazione logistica che deve dare priorità alle categorie a rischio” ha precisato, a margine della conferenza stampa sulla campagna vaccinale al ministero della Salute, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. La vaccinazione resta su base volontaria ma fortemente raccomandata.

Sul piano individuale anche chi non appartiene a queste categorie puo’ chiederne la somministrazione. In questo ultimo caso, ad esempio per gli under 60 non fragili, la procedura passa attraverso il medico di famiglia. “Credo i medici di famiglia – ha detto Rezza – siano centrali per la campagna vaccinale del prossimo autunno-inverno, come lo sono naturalmente anche le farmacie ma anche gli specialisti, che dovrebbero sentirsi maggiormente coinvolti nella campagna, raccomandandoli ai pazienti che presentino altre malattie”.

“I nuovi vaccini- ha sottolineato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli – sono efficaci contro la variante Omicron 1 ma anche contro Omicron 4 e 5, largamente prevalenti nel nostro Paese”. Secondo Locatelli sono attese 19 milioni di dosi di questi vaccini modificati entro i prossimi giorni. “L’arrivo di un nuovo vaccino”, ha detto il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, “dovrebbe rafforzare anche il convincimento per chi deve fare la quarta dose per via dell’età o perché hanno altre patologie”.