Parte il percorso condiviso di rafforzamento delle competenze digitali nelle Pubbliche Amministrazioni di Puglia

Sarà presentato mercoledì 19 maggio alle ore 11 in occasione della Settimana dell’Amministrazione aperta 2021 “Competenze in campo”, il programma di rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici delle amministrazioni locali pugliesi.

Promosso nell’ambito del progetto “Competenze digitali per la PA” del Dipartimento della Funzione Pubblica, il percorso organizzato da Giunta e Consiglio Regionale della Puglia mira a potenziare gli strumenti di azione del settore pubblico locale e a favorire l’esercizio dei diritti di democrazia digitale da parte delle persone.

“Quella tra il Consiglio e la Giunta – ha detto la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone – è un’intesa che guarda al futuro della comunità pugliese. Perché non è solo e sempre una questione di infrastrutture ma, anche e sopratutto, di servizi. Sono i servizi che fanno la differenza. Se ci mettiamo nelle condizioni di approfittare delle tante opportunità che la tecnologia oggi mette a disposizione di tutte e tutti noi, avremo colto la più grande chance che questo tempo ci consegna, ovvero, quella di comunicare con semplicità il nostro impegno e il nostro lavoro e, contemporaneamente, offrire il migliore servizio possibile ai cittadini in un solo click. È questo l’obiettivo del Consiglio regionale che, grazie all’impegno di tutti gli uffici, nell’ultimo anno, anche alla luce della pandemia che ha costretto tutti alla virtualità, ha puntato a trasformarsi in un incubatore d’innovazione. Mettendo in campo, per esempio, ”Assemblea virtuale”, la piattaforma per la gestione da remoto delle Sedute Istituzionali con tutte le funzionalità che soddisfano le principali esigenze di una Seduta in presenza, grazie alla quale la Puglia, per la prima volta, è entrata a far parte del catalogo dell’Agenzia per l’Italia Digitale dedicato alle innovazioni della Pubblica Amministrazione. Un percorso che, tra le altre cose, ha previsto la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti regionali così da rendere ancora più spedito ed efficace il processo. Adesso lo sforzo è di affiancare i Comuni nella sfida dei prossimi anni in cui la digitalizzazione avrà senza dubbio un ruolo determinante. Per questa ragione il Consiglio regionale ha inteso intraprendere un percorso condiviso con la Giunta partendo proprio dal progetto “Competenze digitali per la PA” del Dipartimento della Funzione Pubblica che mira a potenziare le competenze digitali dei dipendenti pubblici delle amministrazioni locali della Puglia e a favorire l’esercizio dei diritti di democrazia digitale da parte dei cittadini”.

“Si tratta di un’iniziativa particolarmente importante – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – su cui da tempo stiamo lavorando come assessorato e che oggi condividiamo con l’intero Consiglio regionale. Per supportare la transizione digitale e favorire l’innovazione organizzativa nella PA pugliese abbiamo bisogno di potenziare il capitale umano del sistema pubblico, di investire sulla formazione dei dipendenti pubblici, sulle loro competenze. Fornire a chi lavorare gli strumenti e le conoscenze indispensabili per fornire dei servizi sempre più efficienti ha un doppio vantaggio: da una parte motivare il personale del settore pubblico, dall’altro soddisfare in maniera più veloce ed efficace le esigenze dei cittadini. In questo modo – conclude Delli Noci – possiamo migliorare il servizio, il rapporto con il cittadino, la qualità del lavoro e rendere effettivamente operativi i diritti di cittadinanza digitale previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale”.

Interverranno all’iniziativa:

Salvatore Marras, Formezpa

Sauro Angeletti, DG DFP-UISC e responsabile OGP Italia

Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale Puglia

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia

Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia

Valentina Albano, esperto DFP-UISC e Formez PA

A questo link il modulo di iscrizione http://eventipa.formez.it/node/311860