Pace fiscale a rate e incentivi per l’acquisto di veicoli

Con 300 milioni di finanziamento tornano fino al 31 dicembre gli incentivi per l’acquisto di veicoli euro 6 o elettrici. Per il via libera definitivo occorre attendere ancora 48 ore, ossia quando la commissione Bilancio della Camera voterà gli emendamenti al decreto Sostegni bis concordati e riformulati tra maggioranza e Governo. Si tratta di circa una cinquantina di interventi mirati e finalizzati a sostenere i settori che maggiormente hanno risentito della crisi economica innescata dal Covid-19.

Il settore dell’automotive è tra questi e da tempo sollecita un intervento mirato per rimettere in moto le compravendite di veicoli meno inquinanti ed ecologici. Sul piatto, salvo cambiamenti dell’ultima ora, ci sarebbero dunque 300 milioni. Di questi, almeno 250 saranno indirizzati a incentivare fino al 31 dicembre prossimo l’acquisto di veicoli euro 6. Con una novità rispetto alle passate edizioni delle rottamazioni auto fortemente sostenuta dalla Lega: la possibilità di utilizzare i nuovi incentivi statali anche per l’acquisto di veicoli usati purché non inquinanti. I restanti 50 milioni, chiesti e ottenuti dal Movimento 5 Stelle, andranno invece a sostenere il mercato delle auto elettriche, che ancora sconta però i costi elevati delle autovetture, i quali finiscono per rendere l’incentivo poco incisivo, e la non completa copertura infrastrutturale per i rifornimenti.

Pace fiscale a rate

Altra novità dell’ultima ora e in corso di definizione, almeno nei dettagli, riguarda un’altra forma di rottamazione: quella delle cartelle esattoriali. Chi infatti ha aderito alla cosiddetta rottamazione ter o al saldo e stralcio della “Pace fiscale” del Governo giallo-verde, dovrebbe versare in unica soluzione le rate fino ad oggi sospese entro il 31 luglio prossimo (termine che cadendo di sabato sposta l’adempimento al 2 agosto come primo giorno feriale). Si tratta complessivamente di 4 rate della rottamazione ter e 2 del saldo e stralcio che valgono poco più di 950 milioni di euro e riguardano non meno di 1,2 milioni di soggetti tra cittadini e imprese. Per altro l’appuntamento del 2 agosto non è rientrato nella proroga dei pagamenti delle cartelle al 30 settembre disposta dall’ultimo decreto legge approvato mercoledì scorso dal Governo e ora trasformato in un correttivo al Sostegni bis.